Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Молдавии в Кишиневе в марте следующего года, сообщается на официальном сайте Молдавской федерации футбола (FMF). Как отмечается в сообщении, встреча пройдет 31 марта на стадионе "Зимбру".

Сборная России в марте сыграет товарищеский матч с командой Молдавии

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