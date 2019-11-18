Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Общество В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Политика Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.

Общество Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Авто В России появится обновленный Jaguar XE Российские дилеры бренда объявили старт продаж обновлённого седана Jaguar XE 2020 модельного года.

Политика Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Происшествия Пропустившего стрелка охранника колледжа в Благовещенске арестовали Благовещенский городской суд принял решение об аресте охранника ЧОПа "Сириус-А" Олега Ермолова, который находился на посту в колледже города, когда в учебное заведение зашел устроивший расстрел студент.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Политика Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией мирным путем Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что правительство Японии намерено продолжить плотные переговоры о решении территориального вопроса, а также последующего заключения мирного договора с российской стороной.

Авто Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.