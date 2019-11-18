Футбол

Sport24.ruSport24.ruСборная России проведет товарищеский матч с Молдовой

Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации. Встреча запланирована на 31 марта 2020 года и пройдет на стадионе «Зимбру», в Кишиневе.
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РФС ведет переговоры с соперниками для сборной России перед Евро-2020. Молдавия — в их числе

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Metaratingsвчера в 15:08
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Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что правительство Японии намерено продолжить плотные переговоры о решении территориального вопроса, а также последующего заключения мирного договора с российской стороной.
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