Сборная России обыграла команду Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы - 2020. Автором единственного гола стал Марио Фернандес, отличившийся в концовке встречи. Для выхода на Евро подопечным Станислава Черчесова осталось набрать 4 очка в четырех матчах.

Общество Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.

Экономика В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.

Происшествия В Чите в детском саду обрушился потолок Потолок обрушился в детсаду №38 Читы, никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,39 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.

Здоровье Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам На вейпы, электронные сигареты и кальяны в России все-таки могут распространить антитабачные ограничения.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Политика Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".

Политика Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Шоу-бизнес Приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова появилось в Сети В Интернете появилось свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали своим гостям.

Политика Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.

Политика Украина заинтересована в возвращении из России ещё 113 граждан Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Наука Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.

Экономика Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.

Общество Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.