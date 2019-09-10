Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Сборная России обыграла команду Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы - 2020. Автором единственного гола стал Марио Фернандес, отличившийся в концовке встречи. Для выхода на Евро подопечным Станислава Черчесова осталось набрать 4 очка в четырех матчах.
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