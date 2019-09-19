Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации. В активе российской команды 1455 очков. Отметим, что россияне поднялись на четыре строчки в рейтинге.
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Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась на 42 место в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге ФИФА

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