Футбол
Rambler News ServiceСборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место. Рейтинг опубликован на сайте организации. Команда Станислава Черчесова расположилась между сборными Исландии (41-е место) и Коста-Рики (43-е).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
Российская газета 14:02
Футбол
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:58
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Политика
Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Экономика
В Госдуме приняли закон об увеличении акцизов на вино
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на вино и виноматериалы.
RT на русском 10:11
Политика
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о «развале России»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича, призвавшего международное сообщество к "развалу России".
РИА Новости 12:59
Общество
В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»
Напомним, ранее одна из посетительниц концерта группы "Ленинград", который прошел в Ростове 13 сентября и собрал порядка 46 тысяч зрителей, пожаловалась на солиста коллектива Сергея Шнурова в полицию.
Российская газета 13:27
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Футбол
«Арсенал» переиграл «Айнтрахт» в матче Лиги Европы
Лондонский "Арсенал" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:48
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru вчера в 12:25
Экономика
Под Воронежем построят завод по выпуску замороженного хлеба
Обозреватель Врн 10:45
Армия и оружие
СВР собирает данные об атаке на нефтезаводы в Саудовской Аравии
По словам Нарышкина, РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты.
РЕН ТВ 15:04
Космос
Замечен необъяснимый космический феномен
Lenta.ru 13:06
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с выдачей eSim
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент по подключению абонентов по технологии eSim, позволяющей отказываться от обычных сим-карт.
Дождь 15:08
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Энергетика
Минприроды повысило оценку запасов нефти в России
Напомним, что впервые запасы России были оценены Минприроды в марте 2019 года. Тогда оценка была дана на основе данных 2017 года.
REGNUM 03:03
Политика
Россия предложила Турции совместное производство МС-21 и Superjet-100
Россия предложила Турции сотрудничество при производстве самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet-100.
Известия 12:08
Футбол
Манчестер Юнайтед — Астана 0:0 (1-й тайм)
Футбольный клуб «Астана» сыграет с британским «Манчестер Юнайтед» на арене «Олд Траффорд» 19 сентября, сообщает издание Sport.kz.
REGNUM 06:55
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
Общество
Лукашенко наказал премьера и других чиновников за инцидент в гомельской школе
Millionaire.ru 04:28
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Армия и оружие
Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США
Российская газета 07:45
Игры
Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена
На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24