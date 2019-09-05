Футбол

iReactoriReactorСборная России по футболу вылетела в Глазго на матч с Шотландией

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Футболисты российской сборной завершили тренировочной процесс на базе в Новогорске и в среду, 4 сентября, вылетела из Москвы в Глазго. Там команде Станислава Черчесова предстоит сыграть матч отборочного турнира к европейскому первенству 2020 года против шотландцев.
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