Футбол
iReactorСборная России по футболу вылетела в Глазго на матч с Шотландией
Футболисты российской сборной завершили тренировочной процесс на базе в Новогорске и в среду, 4 сентября, вылетела из Москвы в Глазго. Там команде Станислава Черчесова предстоит сыграть матч отборочного турнира к европейскому первенству 2020 года против шотландцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная России отправилась в Глазго на матч отбора Евро-2020 с Шотландией
Чемпионат04 сентября в 10:14
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
BFM.ru 02:59
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Экономика
Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам
Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
Известия вчера в 17:02
Экономика
На развитие электроэнергетики в РФ направят триллионы рублей
По данным "Совета рынка", к 2035 г. 920 млрд руб. может быть направлено на строительство АЭС, 284 млрд - на развитие энергетики Дальнего Востока, 198 млрд - на экспериментальные ТЭС для обкатки нового оборудования и 56 млрд - на мусорные ТЭС.
Финмаркет 02:45
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Газета.Ru вчера в 08:26
Наука
В Карском море обнаружили «законсервированный» слой воды
Poplawok.ru вчера в 20:34
Политика
КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет
В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Происшествия
В Челябинске возбуждено уголовное дело за передачу в аренду переходов
Переходы были переданы в аренду ООО «Лоция» с множеством нарушений. Чиновники ответят за превышение должностных полномочий.
Polit74.ru 01:21
Происшествия
В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра
Спасатели временно прервали поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма в связи с наступлением темноты, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 13:37
Теннис
Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Наука
Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские
Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Общество
В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях
Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Политика
Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Интерфакс 01:13
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова после голодовки начала есть пельмени
Известная российская балерина Анастасия Волочкова после длительного голодания решила позволить съесть себе пельмени.
Актуальные Новости 01:37
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Футбол
«Зенит» летом хотел купить защитника «Ювентуса»
Петербургский дневник 00:14
Политика
Песков поделился планами Путина на день выборов
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков известил, что его начальник примет участие в электоральном процессе 8 сентября, информирует ТАСС .
ЗакC.Ру 02:26