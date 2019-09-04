Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией

Шотландия — Россия
6 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды. Сегодня подопечные Станислава Черчесова провели в Новогорске третью и заключительную тренировку.
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