Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды. Сегодня подопечные Станислава Черчесова провели в Новогорске третью и заключительную тренировку.

Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией

Общество В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.

Хоккей «Трактор» проиграл СКА в овертайме Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).

Происшествия Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки, а оставшись в комнате одна, самостоятельно вышла на балкон, забралась на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.

Политика Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Общество Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло семи человек Согласно последней информации осведомленных источников, число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек.

Происшествия Следствие рассматривает две версии крушения Су-25 Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.

Политика Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Шоу-бизнес Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.

Экономика Центробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско Банк России разработал требования к договорам, которые позволяют включать риски по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско) в полис ОСАГО.

Экономика Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.

Наука Предложен новый метод быстрого размораживания поверхностей Ученые смогли предложить уникальный метод быстрого размораживания поверхности, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика МИД РФ призвал Запад прекратить искажать исторические факты Представитель МИД РФ призвала западных партнеров не искажать исторические факты, а также прекратить подрыв существующей международно-правовой системы и международного права.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Политика Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».

Здоровье В России за 23 года заболеваемость гриппом снизилась в 196 раз Попова отметила, что вакцинация – это самый эффективный способ борьбы с гриппом. Каждый год от него страдает 5-10% населения планеты.

Происшествия Третья девочка из России утонула в бассейне в Турции Гражданка РФ 2013 года рождения погибла в результате несчастного случая в Турции.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.

Политика Соловьев предрек Украине новые войны На Украине в ближайшие годы начнутся еще несколько войн, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на «России 1». На это обратили внимание ряд украинских изданий, в частности, сайт «Обозреватель».

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.