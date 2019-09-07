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Невские НовостиНевские НовостиСборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном

Россия — Казахстан
9 сентября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020. Команда встретится на поле с Казахстаном уже в понедельник. Сегодня сборная России по футболу отправилась в Калининград, где встретится с командой Казахстана в рамках отборочного тура Евро – 2020.
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