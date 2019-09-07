Футбол
Невские НовостиСборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном
Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020. Команда встретится на поле с Казахстаном уже в понедельник. Сегодня сборная России по футболу отправилась в Калининград, где встретится с командой Казахстана в рамках отборочного тура Евро – 2020.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Общество
Познер назвал главную проблему России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
Lenta.ru 09:36
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество
Медведев поздравил москвичей с Днем города
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил москвичей с Днем города. Праздник отмечается в Москве в эти выходные.
РИА Новости 08:27
Политика
Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК вчера в 16:33
Политика
Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Наука
Нейросеть теперь видит зеркала в кадре
Goroday.ru вчера в 19:08
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости 02:54
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Театры
Владимир Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием
КП - Псков 10:36
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Политика
Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными
Вестник Кавказа 06:49
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51
Политика
Освобожденный в Киеве Вышинский вылетит в Москву в ближайшие минуты
Освобожденный украинским судом журналист Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
ФАН 03:22
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Здоровье
Названы симптомы рака головы и шеи
Специалисты описали тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний головы и шеи.
Российская газета 04:46