Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020. Команда встретится на поле с Казахстаном уже в понедельник. Сегодня сборная России по футболу отправилась в Калининград, где встретится с командой Казахстана в рамках отборочного тура Евро – 2020.

Сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Экономика Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Общество Познер назвал главную проблему России Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Общество Медведев поздравил москвичей с Днем города Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил москвичей с Днем города. Праздник отмечается в Москве в эти выходные.

Политика Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.

Политика Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.

Политика Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.

Политика Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.

Политика Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.

Политика В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20% "У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.

Политика Порошенко похвалил себя за обмен пленными Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.

Политика Освобожденный в Киеве Вышинский вылетит в Москву в ближайшие минуты Освобожденный украинским судом журналист Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Политика Додон договорился с Путиным о скидке на газ Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.