Сборная России отправилась в Петербург, где в субботу сыграет с Бельгией в отборочным матче Евро-2020.

Сборная России вылетела в Петербург на матч с Бельгией

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