На официальном аккаунте национальной сборной сегодня опубликован видеоролик, кадры которого повествуют о тренировочном процессе футболистов и живых эмоциях сочинских болельщиков футбола, получивших редкую возможность наблюдать за тренировкой главной футбольной команды России.

Сборная России выложила в соцсети видеорепортаж о тренировках в Сочи

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