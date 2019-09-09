с чего всё началось

В шестом отборочном матче Чемпионата Европы 2020 года по футболу сборная России в Калининграде с трудом одолела команду Казахстана — 1:0. Стартовый состав сборной РФ по сравнению с матчем в Глазго слегка изменился. В частности, в старте вышли Черышев, Ахметов и один из Миранчуков.

Россия «на флажке» вырвала у Казахстана победу в отборе Евро-2020

Финансы РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Происшествия Грузовое судно перевернулось у берегов США Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Экономика Пенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий Минфин раскрыл детали новой системы в пятницу, 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в аварии На курганской трассе сегодня утром произошло столкновение иномарки и ГАЗели. В результате происшествия погибли четыре человека.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.

Здоровье В Волгоградской области стало меньше алкоголиков В преддверии Всероссийского дня трезвости управление Роспотребнадзора по Волгоградской области посчитало лиц, страдающих хроническим алкоголизмом.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

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Политика ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Наука Учёный из Новосибирска создал программу для перевода с языка глухих Новая программа позволит не только упрощать общение между людьми, но и поможет в обучении переводчиков с языка глухих.

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Энергетика Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

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Политика Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.