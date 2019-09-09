Футбол

Мойка78Мойка78Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана. Россияне смогли вырвать победу на последних минутах. Первый тайм команды завершили нулевой ничьей.
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Как сообщается в Twitter
 национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Антон Миранчук и Артём Дзюба.
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