с чего всё началось

В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана. Россияне смогли вырвать победу на последних минутах. Первый тайм команды завершили нулевой ничьей.

Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020

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