Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваСборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
После восьми туров квалификации российские футболисты набрали 21 очко и занимают второе место в группе I. Лидирует команда Бельгии, в её активе 24 балла. Нашей сборной в отборочном турнире осталось провести два матча — с командами Сан-Марино и Бельгии.
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