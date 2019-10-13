После восьми туров квалификации российские футболисты набрали 21 очко и занимают второе место в группе I. Лидирует команда Бельгии, в её активе 24 балла. Нашей сборной в отборочном турнире осталось провести два матча — с командами Сан-Марино и Бельгии.

Сборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

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