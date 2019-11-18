Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.

Футболисты сборной России по футболу вышли на тренировку перед игрой с Сан-Марино в полном составе, сообщает 18 ноября Спорт-Экспресс.

Сборная России вышла на тренировку в Сан-Марино в полном составе

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