В парном противостоянии сильнее в трёх сетах оказались россияне. Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.

Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса

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