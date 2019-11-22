Теннис

MetaratingsMetaratingsХачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса

В парном противостоянии сильнее в трёх сетах оказались россияне. Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
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