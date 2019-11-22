Теннис
RT на русскомСборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
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Спорт
Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Происшествия
Грабители в Екатеринбурге отняли у мужчины 30 миллионов рублей
Трое преступников ограбили мужчину на 30 миллионов рублей в Екатеринбурге, 21 ноября сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети
Поклонники Елены Прокловой комментируют изменения во внешности актрисы после очередной пластики.
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Здоровье
Здоровье на экспорт: почему иностранцы едут лечиться в Россию
Более полумиллиона иностранных граждан воспользовались услугами специалистов из России в первом полугодии 2019 года.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Гаджеты
В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона
В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Политика
Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Экономика
Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
В Эстонии требуют от России вернуть территории
Политик добавил, что пока Москва не признает Тартусский договор, о ратификации пограничного договора между странами не может быть и речи.
Футбол
Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020
Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
Футбол
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Игры
Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam
Политика
Путин назвал технологии добычи сланцевой нефти бесперспективными
Технологии добычи сланцевой нефти на сегодняшний день бесперспективны и очень затратны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет!», 20 ноября сообщает REGNUM.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии
Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Гаджеты
Samsung Galaxy A71 получит необычную камеру
Политика
Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Общество
В СМИ появились кадры расправы российских наемников над сирийцем
По данным издания, двухминутный видеоклип с издевательствами говорящих на русском языке людей в военной форме над трупом некоего араба появился в Сети еще 30 июня 2017 года.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Армия и оружие
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.