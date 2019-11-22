Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Спорт Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

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Политика Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.

Экономика Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Политика В Эстонии требуют от России вернуть территории Политик добавил, что пока Москва не признает Тартусский договор, о ратификации пограничного договора между странами не может быть и речи.

Политика Путин назвал технологии добычи сланцевой нефти бесперспективными Технологии добычи сланцевой нефти на сегодняшний день бесперспективны и очень затратны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет!», 20 ноября сообщает REGNUM.

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.

Политика Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.

Общество В СМИ появились кадры расправы российских наемников над сирийцем По данным издания, двухминутный видеоклип с издевательствами говорящих на русском языке людей в военной форме над трупом некоего араба появился в Сети еще 30 июня 2017 года.