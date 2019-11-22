Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Общество Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.

Политика Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.

Происшествия Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.

Армия и оружие Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.

Политика «Морское дело» Украина — Россия: Гаагский трибунал начал слушания В четверг, 21 ноября, в Гааге начались первые слушания по "морскому делу" Украины против России по поводу нарушения иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в Азовском море.

Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.

Политика Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.

Общество Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.

Политика Компания Amazon оспорила заключение контракта Пентагона с Microsoft Корпорация Amazon в пятницу подала иск в федеральный суд Соединенных Штатов целью оспорить решение Министерства обороны подписать договор на десять миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.

Здоровье Число врачей в Приморье продолжает уменьшаться Число медиков в Приморье продолжает уменьшаться: Примстат опубликовал основные показатели здравоохранения 25-го региона, которые наглядно приведены за период с 2000 года.

Транспорт За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).