Спорт

РЕН ТВРЕН ТВСборная России вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу сыграет за золотые медали Суперфинала Евролиги благодаря победе сборной Испании. Победа сборной Испании над командой Белоруссии со счетом 3:2 вывела россиян на первое место в группе.
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Португалия стала соперником сборной России в финале Евролиги по пляжному футболу

Чемпионатвчера в 15:42

Сборная России по пляжному футболу сыграет с португальцами в финале Евролиги

ТАССвчера в 13:20

Сборная России разгромила швейцарцев в матче группового этапа суперфинала Евролиги

Матч ТВвчера в 11:05

Сборная России сыграет с Португалией в финале Евролиги по пляжному футболу

Спорт-Экспрессвчера в 15:55

Стал известен соперник сборной России в финале Евролиги

РИА Новостивчера в 15:08

Сборная России обыграла Швейцарию

Советский спортвчера в 11:48

Сборная России разгромила швейцарцев в матче группового этапа суперфинала Евролиги

Sportbox.RUвчера в 11:05
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия вчера в 08:51
Единоборства

Макгрегор попросил устроить ему бой с Нурмагомедовым в Москве

"Устройте мой реванш в Москве", - написал ирландец после боя Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, победу в котором одержал российский боец.
Московский Комсомолец вчера в 23:16
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Здоровье

Как внешность скажет, что у человека проблемы с печенью

В случае развития вирусных заболеваний о нарушениях в печени скажет состояние кожи и желтоватый оттенок глазных склер, однако определить это можно и раньше, передает «Медик Форум».
Волгоградская правда вчера в 22:26
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Происшествия

Российских журналистов и наблюдателей обстреляли

Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Екатерина Колисниченко купила иномарку

Иномарка люкс-класса цвета мокрый асфальт привлекла внимание поклонников, которые отметили хороший выбор звезды «ДОМа-2», а также похвалили немецкое качество автомобиля.
StarHit.ru вчера в 19:30
Финансы

Глава ФРС рассказал о требованиях к криптовалюте Facebook

Виртуальная валюта Libra, которую создает соцсеть Facebook, должна соответствовать самым жестким стандартам, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости 06 сентября в 13:34
Происшествия

Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии

Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM вчера в 08:40
Армия и оружие

Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность России

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм и безупречную выдержку бронетанковых войск в вопросах обеспечения обороноспособности России.
RT на русском вчера в 18:38
Футбол

Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру вчера в 17:38
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском вчера в 17:08
Космос

Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса

Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru вчера в 12:54
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Футбол

«Зенит» и ЦСКА встретятся 2 ноября, «Краснодар» и «Ростов» — 3 ноября

Игра состоится 2 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. На следующий день, 3 ноября, «Краснодар» примет «Ростов».
Спорт-Экспресс вчера в 17:24
Армия и оружие

Профессиональные секреты: как танкисты используют ложные маневры и базовые приемы

Накануне дня танкиста на полигоне под Ростовом мотострелки поражают условного неприятеля с дальности до 2 км. Поразить цель на дальности до двух километров и совершить маневр, чтобы избежать ответной атаки – так накануне своего профессионального праздника тренируются танкисты.
ТК Звезда вчера в 02:49
Экономика

В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 06 сентября в 14:00
Политика

Единый день голосования проходит в России

В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Финансы

Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару

Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Непогода повлияла на явку избирателей в Биробиджане

Набат вчера в 20:45
Происшествия

В Сети появилось видео с места столкновения двух фур на МКАД

В Сети появилось видео с места столкновения двух фур на 20-м километре МКАД. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:41
Космос

При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок

Невские Новости вчера в 21:26
Происшествия

На Сахалине загорелось здание с избирательным участком

Российская газета вчера в 22:52
Наука

Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли

Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19
Политика

«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»

Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
Новостной фронт вчера в 13:30
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Общество

Гороскоп на неделю с 9 сентября для всех знаков зодиака

Мужчины-Стрельцы в любовной сфере более стабильны и последовательны, чем дамы: прекрасный пол на неделе с 9 сентября ищет приключений.
Экспресс газета вчера в 04:35
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