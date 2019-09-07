Сборная России по пляжному футболу сыграет за золотые медали Суперфинала Евролиги благодаря победе сборной Испании. Победа сборной Испании над командой Белоруссии со счетом 3:2 вывела россиян на первое место в группе.

Сборная России вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу

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