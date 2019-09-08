Футбол
РЕН ТВСборная России вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу сыграет за золотые медали Суперфинала Евролиги благодаря победе сборной Испании. Победа сборной Испании над командой Белоруссии со счетом 3:2 вывела россиян на первое место в группе.
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Португалия стала соперником сборной России в финале Евролиги по пляжному футболу
Чемпионатвчера в 15:42
Сборная России сыграет с Португалией в финале Евролиги по пляжному футболу
Спорт-Экспрессвчера в 15:55
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
В России стартовал единый день голосования
РИА Новости вчера в 23:28
Политика
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском вчера в 09:53
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия
На западе Москвы горит бассейн Училища олимпийского резерва
Бассейн Училища олимпийского резерва загорелся на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 01:50
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Здоровье
Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью
Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».
REGNUM 01:31
Политика
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Проукраинский крымский активист Владимир Балух, прилетевший в результате обмена в Киев, рассказал, что в России отказался писать прошение о помиловании.
Медиазона вчера в 08:07
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец вчера в 10:04
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Футбол
Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»
Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:40
Общество
Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотянула даже до 6%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составляла 1,65% (в 2014 году — 2.50%).
REGNUM 01:35
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Технологии
Сотрудники Microsoft посмеялись над провалами компании в мюзикле
Сотрудники Microsoft сняли мини-мюзикл, в котором рассказали об успехах компании и посмеялись над неудачами.
Политическая Экспертиза вчера в 21:33
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по югу ДНР: В Коминтерново горит дом
Напомним, ВСУ 11 раз за сутки обстреляли ДНР. Сегодня утром ВСУ нанесли минометный удар по Горловке.
ИА Новороссия вчера в 12:55
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня вчера в 14:23
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Происшествия
В ходе беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Коммерсантъ 02:24
Общество
На выборах в Брянской области появились очереди на участках
Газета Восход Суражский район 02:35
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Футбол
«Реал» может приобрести ван де Бека летом
Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек по-прежнему находится в сфере интересов «Реала».
Sports.ru 01:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Хоккей
Наберёт ли минское «Динамо» первые очки в сезоне?
Сегодня, 8 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре встречи регулярного чемпионата.
Чемпионат 02:00
Технологии
Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox
Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
ГЛАС.RU вчера в 13:48
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Наука
Математики сумели разложить число 42 на три куба через 65 лет
Американские ученые Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд сумели разложить число 42 на три куба.
iReactor 00:45
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor вчера в 04:54