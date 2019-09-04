Сегодня сборная России сыграет в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии. Команда уже отправилась на игру, которая пройдет на стадионе в Глазго, сообщает Twitter российской сборной.

Сборная России выехала на матч с Шотландией

Спорт день за днем

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Происшествия На дом Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.

Музыка Игорь Крутой признался, что плохо танцует Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.

Энергетика Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.

Футбол Сборная России по футболу впервые обыграла Шотландию Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.

Технологии X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой» Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.

Политика Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.

Хоккей Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.

Футбол Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допустил возможность возвращения полузащитника Павла Мамаева и Александра Кокорина в национальную команду.

Происшествия Ревнивец убил юную официантку в кафе в Ленобласти Поздно вечером 6 сентября в круглосуточном кафе в поселке Сосново (Ленинградская область) убили 20-летнюю официантку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Культура Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.

Политика Джонсон не исключил нарушения закона для выхода из ЕС в срок Премьер Британии Борис Джонсон не исключает, что для выхода из ЕС в срок, придется нарушить закон, сообщает Telegraph.

Автоспорт Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.

Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

Происшествия Иран задержал танкер в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.

Политика Пленный россиянин рассказал про схему обмана украинцев с обменом Россиянин Игорь Кимаковский попал в плен на Украине четыре года назад. С тех пор его включали в списки на обмен раз пять.

Политика Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.

Космос Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.

Общество Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.