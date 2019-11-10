Хоккей
ЧемпионатСборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
Финляндия—
Швеция
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап, сегодня
Микко Лехтонен
|4'
Миро Аалтонен
|26'
|32'
Olle Alsing
Сборная Финляндии провела заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1. Сборная России закончила финский этап Евротура на третьем месте, набрав всего два очка.
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