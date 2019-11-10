Сборная России по хоккею заняла третье место на турнире Кубок Карьяла, сообщает ТАСС. На турнире национальная команда провела три матча. Дважды Россия уступила - в играх с Финляндией и Чехией.

Все про Спорт ру

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Происшествия Московский поджигатель получил пожизненный срок Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Наука Глутаминовая блокада помогает организму бороться с раком Новое вещество под кодовым обозначением JHU083 — пролекарственная форма (вещество, которое трансформируется в лекарство уже в организме) 6-диазо-5-оксо-L-норлейцина (DON), нестандартной аминокислоты, выделенной из бактерий рода Streptomyces.

Происшествия На Украине застрелили адвоката, связанного с делом Вороненкова Как сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей, погибшим оказался адвокат Святослав Пархоменко, который вплотную занимался делом об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.