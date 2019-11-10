Хоккей
Газета.RuСборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
Финляндия—
Швеция
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, Кубок Карьяла
Групповой этап, сегодня
Микко Лехтонен
|4'
Миро Аалтонен
|26'
|32'
Olle Alsing
Сборная России по хоккею заняла третье место на турнире Кубок Карьяла, сообщает ТАСС. На турнире национальная команда провела три матча. Дважды Россия уступила - в играх с Финляндией и Чехией.
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