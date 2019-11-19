Игра не имеет турнирного значения для команд. 19 ноября в Сан-Марино состоится последний матч сборной России в квалификации на Чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Сборная России завершит отбор на Евро-2020 матчем в Сан-Марино

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