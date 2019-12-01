Спорт
Российская газетаСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае. Сборная России, которая до этого уступила в полуфинале команде Италии при не слишком объективном судействе, в матче за бронзовые медали встречалась со сборной Японии.
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Политика
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
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Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
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Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
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Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше
7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.
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Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Общество
Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам в России
Три лекарственных препарата 1 декабря вошли в список сильнодействующих средств, за незаконный оборот которых в России грозит уголовное наказание.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Авто
С налогового учета в России исчезло больше четверти элитных машин
На учете в стране вдруг резко сократилось число автомобилей дороже 10 млн руб. и вряд ли потому, что элитные машины утрачены в результате ДТП или проданы за рубеж, считают авторы исследования Финэкспертизы.
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Политика
На Украине заговорили о потере смысла существования страны
После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на Евро-2020
Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Технологии
В «Яндекс.Картах» появится возможность оплачивать заправку автомобиля
В сервисе «Яндекс.Карты» появится возможность осуществлять оплату за услуги заправки автомобиля, не выходя из него.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
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Александр Емельяненко в первом раунде отправил Кокляева в нокаут
Поединок проходил в Москве по правилам бокса. Александр Емельяненко смог завершить его еще в первом раунде, отправив соперника в нокаут.
Общество
Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком
Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
Политика
Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США
Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Происшествия
Под Ярославлем пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью
Трое мужчин и две женщины скончались в поселке Дубки после употребления неустановленного вещества.