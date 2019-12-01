Спорт

Российская газетаРоссийская газетаСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае. Сборная России, которая до этого уступила в полуфинале команде Италии при не слишком объективном судействе, в матче за бронзовые медали встречалась со сборной Японии.
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