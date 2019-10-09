После шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова набрали 15 очков и отстают от лидирующей сборной Бельгии на 3 очка. Отметим, победная серия сборной России в отборе на Евро-2020 составляет 5 матчей.

Политика Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.

Происшествия В Крыму задержали готовившего теракт россиянина В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.

Политика Путин назначил новых начальников трех управлений президента Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.

Политика В США арестованы помощники адвоката Трампа в расследовании против Байдена По уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США арестованы два иностранца, которые помогли адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с делами, связанными с Украиной, пишут американские СМИ.

Политика Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.

Политика Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.

Здоровье Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Политика Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.