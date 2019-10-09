Футбол
Vprognoze.ruБукмекеры: сборная России обыграет Шотландию в отборе Евро-2020
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Гилерме
Фернандес
Семенов
Джикия
Жирков
Ионов
Оздоев
Головин
Ахметов
Черышев
Дзюба
Маршалл
О’Доннелл
Палмер
Малгрю
Робертсон
Форрест
Макгрегор
Маклин
Макгинн
Фрейзер
Shankland
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
После шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова набрали 15 очков и отстают от лидирующей сборной Бельгии на 3 очка. Отметим, победная серия сборной России в отборе на Евро-2020 составляет 5 матчей.
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