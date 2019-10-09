Футбол

REGNUMREGNUMСборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020

Россия — Шотландия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Гилерме
  
Фернандес
  
Семенов
  
Джикия
  
Жирков
  
Ионов
  
Оздоев
  
Головин
  
Ахметов
  
Черышев
  
Дзюба
  
Маршалл
  
О’Доннелл
  
Палмер
  
Малгрю
  
Робертсон
  
Форрест
  
Макгрегор
  
Маклин
  
Макгинн
  
Фрейзер
  
Shankland
  
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Сборная Шотландии отстаёт от них на один балл. Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией. Это может произойти, если российская команда одержит победу, а в матче сборных Казахстана и Кипра будет зафиксирована ничья.
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