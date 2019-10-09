Сборная Шотландии отстаёт от них на один балл. Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией. Это может произойти, если российская команда одержит победу, а в матче сборных Казахстана и Кипра будет зафиксирована ничья.

Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020

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