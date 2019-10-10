Стали известны составы сборных России и Шотландии на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Сборные России и Шотландии объявили составы на матч отбора Евро-2020

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