Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.

Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Спорт день за днем

Экономика Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов Глава Сбербанка Герман Греф в рамках делового завтрака Минсельхоза, прошедшего в пятницу, 11 октября, на площадке корпоративного университета Сбербанка, рассказал о трансформации жизни в глубинке, передает корреспондент РБК.

Авто Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.

Происшествия Мантуров отверг связь катастрофы в «Шереметьево» с проблемами SSJ-100 Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который сгорел после жесткой посадки в "Шереметьево", была связана с человеческим фактором, а не с недостатками самолета, заявил "России 24" глава Минпромторга Денис Мантуров.

Авто Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus В рамках интервью с главой Минпромторга Денисом Мантуровым стало известно, что на новые автомобили роскошной российской марки Aurus поступило уже более 600 предварительных заказов.

Шоу-бизнес Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.

Политика Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.

Экономика В ЦБ назвали преимущества наличных денег Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.

Армия и оружие National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22 Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.

Армия и оружие В ЛНР заявили о готовности начать разведение сил у Золотого «Представители Народной милиции ЛНР, прибывшие сегодня в район Золотого, чтобы предпринять третью попытку начать предусмотренное Минскими соглашениями возобновление разведения сил и средств, запустили сигнальную ракету белого цвета, подтвердив готовность начать отвод подразделений Республики», — говорится в сообщении telegram-канала «Марочко Live».

Политика Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Происшествия Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Общество Роскачество не нашло качественных пивных напитков Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков.

Гаджеты GPU AMD Arcturus будет гигантским Вчера в базе HWiNFO появилась информация о поколении карт Arcturus, хотя и без какой-либо конкретики.

Общество Японская диета снижает риск развития рака простаты Итальянские эксперты считают, что японская диета не только положительно влияет на сердечно-сосудистую деятельность, но и снижает риск развития рака простаты.