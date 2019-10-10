Сборная России провела в Москве свой седьмой матч в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Шотландии.

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