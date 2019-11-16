Шведы вышли на Евро-2020 за тур до конца отборочного цикла. Сборная набрала 18 очков и заняла второе место в группе. На первом находится команда Испании, заработавшая в девяти матчах 23 очка.

Сборная Швеции вышла на Евро-2020 после победы над Румынией

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Общество Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Общество Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в связи с чем те были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

Общество Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Экономика Россияне стали реже гасить кредиты досрочно Россияне стали реже выходить на досрочное погашение в том числе из-за ухудшения финансового положения, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.

Политика Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.

Общество Мединский признал некомпетентность Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.

Музыка Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.

Политика Советница Вучича рассказала о состоянии президента Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.