Футбол
Экономика сегодняСборная Швеции вышла на Евро-2020 после победы над Румынией
|18′
Маркус Берг
Николаэ Станчу
|23′
|34′
Робин Квайсон
Чиприан Дяк
Янис Хаджи
|46′
|50′
Виктор Линделеф
Никушор Банку
|55′
Клаудиу Кешерю
Флоринел Коман
|57′
|69′
Себастьян Ларссон
Густав Свенссон
Николаэ Станчу
Денис Алибек
|72′
|78′
Маркус Берг
Александер Исак
Румыния
Расстановка 4‑4‑2
12
Тэтэрушану
14
Могос
4
Рус
5
Неделчару
11
Банку
10
Хаджи
15
Балута
7
Алибек
20
Митрицэ
9
Пушкаш
23
Коман
1
Ольсен
2
Люстиг
3
Линделёф
4
Гранквист
5
Бенгтссон
13
Свенссон
8
Экдаль
10
Форсберг
20
Ольссон
15
Исак
22
Квайсон
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
Шведы вышли на Евро-2020 за тур до конца отборочного цикла. Сборная набрала 18 очков и заняла второе место в группе. На первом находится команда Испании, заработавшая в девяти матчах 23 очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Армия и оружие
F-35I приготовился уничтожить С-400
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Политика
СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в связи с чем те были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Футбол
Агент Влашича: «Никола способен заинтересовать более крупные команды»
Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тони Мартич оценил вероятность перехода своего клиента в крупный европейский клуб.
Футбол
«Валенсия» и «Севилья» интересуются Алексеем Миранчуком
24-летний полузащитник «железнодорожников» и сборной России Алексей Миранчук заинтересовал «Валенсию» и «Севилью».
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Здоровье
Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к открытию
Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к вводу в эксплуатацию, уже идёт работа над исполнительными документами.
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Россияне стали реже выходить на досрочное погашение в том числе из-за ухудшения финансового положения, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Музыка
Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении
Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
Политика
Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
Гаджеты
Все смартфоны Xiaomi дороже $285 получат 5G
По словам Лэй Цзюнь, все смартфоны Xiaomi стоимостью выше 2000 юаней ($285) получат поддержку сетей пятого поколения.
Общество
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".