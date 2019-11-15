Футбол
ЧемпионатРумыния — Швеция 0:2
|18′
Маркус Берг
Николаэ Станчу
|23′
|34′
Робин Квайсон
Чиприан Дяк
Янис Хаджи
|46′
|50′
Виктор Линделеф
Никушор Банку
|55′
Клаудиу Кешерю
Флоринел Коман
|57′
|69′
Себастьян Ларссон
Густав Свенссон
Николаэ Станчу
Денис Алибек
|72′
|78′
Маркус Берг
Александер Исак
Румыния
Расстановка 4‑4‑2
12
Тэтэрушану
14
Могос
4
Рус
5
Неделчару
11
Банку
10
Хаджи
15
Балута
7
Алибек
20
Митрицэ
9
Пушкаш
23
Коман
1
Ольсен
2
Люстиг
3
Линделёф
4
Гранквист
5
Бенгтссон
13
Свенссон
8
Экдаль
10
Форсберг
20
Ольссон
15
Исак
22
Квайсон
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
Автором забитого мяча стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, которому ассистировал Эмиль Форсберг. На 34-й минуте преимущество шведской национальной команды увеличил Робин Куайсон с передачи Берга. Благодаря победе Швеция досрочно гарантировала себе выход в финальную стадию Евро-2020.
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Сборная Испании разгромила Мальту, Швеция обыграла румынов и отобралась на Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 16:37
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