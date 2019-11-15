Футбол

ЧемпионатЧемпионатРумыния — Швеция 0:2

Румыния — Швеция
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
18′
Маркус Берг
Николаэ Станчу
23′
34′
Робин Квайсон
Чиприан Дяк
Янис Хаджи
46′
50′
Виктор Линделеф
Никушор Банку
55′
Клаудиу Кешерю
Флоринел Коман
57′
69′
Себастьян Ларссон
Густав Свенссон
Николаэ Станчу
Денис Алибек
72′
78′
Маркус Берг
Александер Исак
Автором забитого мяча стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, которому ассистировал Эмиль Форсберг. На 34-й минуте преимущество шведской национальной команды увеличил Робин Куайсон с передачи Берга. Благодаря победе Швеция досрочно гарантировала себе выход в финальную стадию Евро-2020.
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