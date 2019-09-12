Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции. Первая четверть закончилась вничью, а вторую десятиминутку выиграли французы, ушедшие на большой перерыв с перевесом в шесть очков.

Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

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