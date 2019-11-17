Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемФутболист Сан-Марино забил первый гол сборной за 6 лет

Сан-Марино — Казахстан
1 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
6′
Бактиер Зайнутдинов
19′
Ян Вороговский
Дмитрий Мирошниченко
22′
Гафуржан Суюмбаев
26′
Алексей Щеткин
32′
Дмитрий Мирошниченко
45′
Асхат Тагыберген
Мирко Палацци
54′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
60′
Никола Нанни
Хосе Хирш
64′
65′
Асхат Тагыберген
Максим Федин
73′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Филиппо Берарди
77′
Андреа Грандони
Лука Чеккароли
80′
Давид Симончини
85′
Лука Чеккароли
90′
В матче 9-го тура, сборная Сан-Марино принимала команду Казахстана. Матч завершился победой казахов (1:3), но матч запомнился не этим. На 75-й минуте матча гол забил Бернарди,который стал первым домашним голом за 6 лет.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Оплодотвори мою жену». SMM-щик сборной Сан-Марино — автору 1-го гола команды в отборе Евро-2020

Матч ТВ14:53

Влашич выводит Хорватию на Евро. Самые главные события отбора

Sport24.ru17:06

В Сан-Марино праздник: сборная забила первый домашний гол за шесть лет

Спорт-Экспресс17:30

Cборная Казахстана обыграла команду Сан-Марино в матче отбора ЕВРО-2020

РИА Новости14:13

Сборная Сан-Марино теперь опасная: забили впервые за два года

Sports.ru18:01

«Оплодотвори мою жену». SMM-щик сборной Сан-Марино — автору 1-го гола команды в отборе Евро-2020

Sportbox.RU14:53

Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020

Чемпионат14:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
Происшествия

В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
РБК 16:36
Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 13:58
Общество

Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
РИА Новости 13:55
Происшествия

Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
ТАСС 18:07
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:30
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Политика

Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Известия 16:35
Политика

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РИА Новости 16:41
Футбол

Хорватия одержала победу над Словакией и вышла на Евро-2020

Сборная Хорватии по футболу на домашнем для себя матче отборочного турнира Евро-2020 в Риеке со счетом 3:1 обыграла команду Сербии.
РБК 17:28
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии».
Спорт-Экспресс 14:05
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News 06:40
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Политика

Осужденный в России за шпионаж Берг передан властям Норвегии

Норвержец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, передан властям своей страны.
Известия вчера в 08:15
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском 10:58
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

РБК 14:03
Политика

35,77% избирателей проголосовали на парламентских выборах в Белоруссии

На выборах депутатов палаты представителей Национального собрания Белоруссии 35,77% избирателей проголосовали досрочно, сообщает ЦИК республики.
Rambler News Service 13:36
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Политика

США вводят санкции против главы МВД Кубы

Власти Соединенных Штатов вводят санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи.
ТАСС 18:08
Спорт

Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
RT на русском 12:05
Общество

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Вести.Ru 10:40
Хоккей

Хартли: Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист

Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
Нева Спорт 15:25
Теннис

Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
GoTennis.ru 13:59
Происшествия

На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

На Украине в селе Тарасовка Киевской области поезд насмерть сбил 18-летнюю чемпионку страны по боксу Амину Булах.
РИА Новости 10:51
Политика

В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа

РБК 14:45
Хоккей

Жесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сокрушающим силовым приемом отправил в нокдаун хоккеиста «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друэна.
iReactor 01:47
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 14 ноября в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное