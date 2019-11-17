Футбол
Спорт день за днемФутболист Сан-Марино забил первый гол сборной за 6 лет
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
|6′
Бактиер Зайнутдинов
|19′
Ян Вороговский
Дмитрий Мирошниченко
|22′
Гафуржан Суюмбаев
|26′
Алексей Щеткин
|32′
Дмитрий Мирошниченко
|45′
Асхат Тагыберген
Мирко Палацци
|54′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
|60′
Никола Нанни
Хосе Хирш
|64′
|65′
Асхат Тагыберген
Максим Федин
|73′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Филиппо Берарди
|77′
Андреа Грандони
Лука Чеккароли
|80′
Давид Симончини
|85′
Лука Чеккароли
|90′
Сан-Марино
Расстановка 5‑3‑2
12
Бенедеттини
11
Баттистини
15
Бролли
6
Симончини
3
Палацци
14
Чеккароли
21
Голинуччи
5
Лунадеи
9
Муларони
20
Хирш
7
Берарди
12
Непогодов
15
Марочкин
2
Малый
18
Шомко
21
Мирошниченко
5
Куат
20
Федин
16
Суюмбаев
19
Зайнутдинов
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
В матче 9-го тура, сборная Сан-Марино принимала команду Казахстана. Матч завершился победой казахов (1:3), но матч запомнился не этим. На 75-й минуте матча гол забил Бернарди,который стал первым домашним голом за 6 лет.
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