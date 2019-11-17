В матче 9-го тура, сборная Сан-Марино принимала команду Казахстана. Матч завершился победой казахов (1:3), но матч запомнился не этим. На 75-й минуте матча гол забил Бернарди,который стал первым домашним голом за 6 лет.

Футболист Сан-Марино забил первый гол сборной за 6 лет

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