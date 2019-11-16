Финальный свисток зафиксировал счёт 1:3. Автором единственного гола хозяев стал полузащитник Филиппо Берарди на 76-й минуте после передачи хавбека Лоренцо Лунадея. Этот мяч стал первым для Сан-Марино в квалификации Евро-2020. В девяти встречах команда Франко Варреллы пропустила 46 голов.

Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020

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