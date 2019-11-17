Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди. Предыдущий гол команды датирован 4 сентября 2017 года. Тогда был забит мяч в ворота сборной Азербайджана в отборе на чемпионат мира 2018 года.

Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче

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