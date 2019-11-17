Футбол
RT на русскомСборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
|6′
Бактиер Зайнутдинов
|19′
Ян Вороговский
Дмитрий Мирошниченко
|22′
Гафуржан Суюмбаев
|26′
Алексей Щеткин
|32′
Дмитрий Мирошниченко
|45′
Асхат Тагыберген
Мирко Палацци
|54′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
|60′
Никола Нанни
Хосе Хирш
|64′
|65′
Асхат Тагыберген
Максим Федин
|73′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Филиппо Берарди
|77′
Андреа Грандони
Лука Чеккароли
|80′
Давид Симончини
|85′
Лука Чеккароли
|90′
Сан-Марино
Расстановка 5‑3‑2
12
Бенедеттини
11
Баттистини
15
Бролли
6
Симончини
3
Палацци
14
Чеккароли
21
Голинуччи
5
Лунадеи
9
Муларони
20
Хирш
7
Берарди
12
Непогодов
15
Марочкин
2
Малый
18
Шомко
21
Мирошниченко
5
Куат
20
Федин
16
Суюмбаев
19
Зайнутдинов
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди. Предыдущий гол команды датирован 4 сентября 2017 года. Тогда был забит мяч в ворота сборной Азербайджана в отборе на чемпионат мира 2018 года.
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«Оплодотвори мою жену». SMM-щик сборной Сан-Марино — автору 1-го гола команды в отборе Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 14:53
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
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