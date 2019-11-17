С момента последнего до этой субботы гола сборная Сан-Марино не поражала ворота соперников в 16 подряд проигранных матчах отбора ЧМ-2018 и Евро-2020, а также дивизиона D Лиги наций. Во вторник, 19 ноября, Сан-Марино закроет отборочный турнир чемпионата Европы-2020 домашней игрой с Россией.

Спорт день за днем

В Сан-Марино праздник: сборная забила первый домашний гол за шесть лет

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