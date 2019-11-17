Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВ Сан-Марино праздник: сборная забила первый домашний гол за шесть лет

Сан-Марино — Казахстан
1 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
6′
Бактиер Зайнутдинов
19′
Ян Вороговский
Дмитрий Мирошниченко
22′
Гафуржан Суюмбаев
26′
Алексей Щеткин
32′
Дмитрий Мирошниченко
45′
Асхат Тагыберген
Мирко Палацци
54′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
60′
Никола Нанни
Хосе Хирш
64′
65′
Асхат Тагыберген
Максим Федин
73′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Филиппо Берарди
77′
Андреа Грандони
Лука Чеккароли
80′
Давид Симончини
85′
Лука Чеккароли
90′
С момента последнего до этой субботы гола сборная Сан-Марино не поражала ворота соперников в 16 подряд проигранных матчах отбора ЧМ-2018 и Евро-2020, а также дивизиона D Лиги наций. Во вторник, 19 ноября, Сан-Марино закроет отборочный турнир чемпионата Европы-2020 домашней игрой с Россией.
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