Футбол

REGNUMREGNUMСборная Словении вырвала победу у Израиля на 90-й минуте

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Сборная Словении одержала победу над командой Израиля в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2. Футболисты сборной Словении открыли счёт на 43-й минуте, отличился полузащитник Беньямин Вербич.
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