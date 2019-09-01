Футбол
REGNUMСборная Словении вырвала победу у Израиля на 90-й минуте
Сборная Словении одержала победу над командой Израиля в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2. Футболисты сборной Словении открыли счёт на 43-й минуте, отличился полузащитник Беньямин Вербич.
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Словения вырвала победу у Израиля, несмотря на гол Натхо. Польша с Крыховяком удержала лидерство в группе
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