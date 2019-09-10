Футбол
Матч ТВПольша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля
В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов. В параллельной встрече той же группы Словения на последних минутах вырвала победу у Израиля.
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Словения вырвала победу у Израиля, несмотря на гол Натхо. Польша с Крыховяком удержала лидерство в группе
Спорт-Экспрессвчера в 16:48
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Политика
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Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
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Культура
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Общество
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ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
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N+1 вчера в 12:13
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Коммерсантъ 01:25
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РИА Новости вчера в 19:53
Политика
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Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
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Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
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Lenta.ru вчера в 14:56
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Как сообщил "Роскосмос" на своей странице в Twitter, аппарат космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту совершил успешное приземление ночью 7 сентября в 00:32 в степи Казахстана.
Инфорос 07 сентября в 05:01
Экономика
В России почти на четверть подорожали авиабилеты
В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05
Гаджеты
Apple нарушила китайские законы при производстве iPhone
По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства.
Ferra вчера в 03:23
Происшествия
Суд арестовал напавшего на Памфилову
ТАСС вчера в 12:18
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В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
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Политика
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Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
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Технологии
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На «Магнитогорском металлургическом комбинате» началась реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики №3. Стоимость проекта составит 190 миллионов рублей.
Правда УрФО 01:36
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Минздрав России планирует приравнять к сигаретам вейпы и кальяны
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Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
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Футбол
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Форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что он думает о возможности перехода в другой клуб.
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Авто
Назвали спецификации нового Toyota RAV4 для РФ
Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
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Армия и оружие
Мадуро собрал Совет по нацбезопасности из-за угрозы агрессии Колумбии
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Аутисты разобрались в социальных взаимодействиях лучше нейротипичных людей
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