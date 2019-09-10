В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов. В параллельной встрече той же группы Словения на последних минутах вырвала победу у Израиля.

Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля

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