Футбол

Матч ТВМатч ТВПольша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля

В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов. В параллельной встрече той же группы Словения на последних минутах вырвала победу у Израиля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Словения вырвала победу у Израиля, несмотря на гол Натхо. Польша с Крыховяком удержала лидерство в группе

Спорт-Экспрессвчера в 16:48

Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля

Матч ТВвчера в 16:43

Словения на 90-й минуте вырвала победу в матче с Израилем

Чемпионатвчера в 16:54

Гол экс-игрока ЦСКА Натхо не спас Израиль от поражения в игре со Словенией в квалификации Евро-2020

Sport24.ruвчера в 16:41

Польша с Австрией сыграли по нулям, Словения дожала израильтян

Евро-футбол.рувчера в 16:51

Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля

Sportbox.RUвчера в 16:43

Футболисты сборных Польши и Австрии сыграли вничью в квалификации ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд вчера в 03:59
Культура

Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей

Пятый канал 00:36
Общество

Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре

Газета.Ru 01:48
Политика

ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Наука

Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул

Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 вчера в 12:13
Финансы

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года

Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции.
Коммерсантъ 01:25
Общество

Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

РИА Новости вчера в 19:53
Политика

Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
REGNUM 01:35
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

Как сообщил "Роскосмос" на своей странице в Twitter, аппарат космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту совершил успешное приземление ночью 7 сентября в 00:32 в степи Казахстана.
Инфорос 07 сентября в 05:01
Политика

Житель Томской области отправлен в колонию за пособничество терроризму

Газета.Ru 01:26
Экономика

В России почти на четверть подорожали авиабилеты

В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05
Гаджеты

Apple нарушила китайские законы при производстве iPhone

По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства.
Ferra вчера в 03:23
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС вчера в 12:18
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми

Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Политика

Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США

В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Армия и оружие

Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ

Страна Советов on-line вчера в 01:40
Политика

Трамп ответил критикам своих волос

Президент США Дональд Трамп заявил, что его волосы не идеальны, но они лучше, чем у большинства его ровесников.
Известия вчера в 21:23
Происшествия

Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком

iReactor вчера в 13:56
Происшествия

Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал

Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Технологии

ММК запустил новый экологический проект на 190 миллионов

На «Магнитогорском металлургическом комбинате» началась реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики №3. Стоимость проекта составит 190 миллионов рублей.
Правда УрФО 01:36
Здоровье

Минздрав России планирует приравнять к сигаретам вейпы и кальяны

Минздрав РФ планирует принять антитабачный закон об ограничениях на электронные сигареты, вейпы и кальяны.
VSE42.RU 01:23
Культура

Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство

Известия вчера в 09:07
Футбол

Комличенко о возможном переходе: «До зимы буду работать над собой, а дальше будет видно»

Форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что он думает о возможности перехода в другой клуб.
Спорт-Экспресс 01:49
Авто

Назвали спецификации нового Toyota RAV4 для РФ

Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня вчера в 01:42
Армия и оружие

Мадуро собрал Совет по нацбезопасности из-за угрозы агрессии Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что созывает Совет по национальной безопасности из-за угрозы военной агрессии со стороны Колумбии.
Московский Комсомолец вчера в 22:17
Наука

Аутисты разобрались в социальных взаимодействиях лучше нейротипичных людей

Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.
N+1 вчера в 13:27
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи

RT на русском 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное