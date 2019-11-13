Футбол

Советский спортСоветский спортСборные Турции и Франции вышли на Евро-2020

Турция — Исландия
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Озан Туфан
8′
24′
Альфред Финнбогасон
Арнор Сигурдссон
36′
Арнор Траустасон
63′
Арнор Траустасон
Хердюр Магнуссен
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
81′
Окай Йокушлу
82′
84′
Колбейн Сигторссон
85′
Ари Скуласон
Микаэль Андерсон
Хакан Чалханоглу
Каан Айхан
87′
Дженгиз Ундер
90′+1′
Зеки Челик
90′+4′
Зеки Челик
Омер Байрам
90′+4′
Футболисты сборной Турции сыграли вничью с командой Исландии в матче отбора к Евро-2020 (0:0).
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