Футбол
ProstoProSportСборная Турции сыграла вничью с исландцами и вышла на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Озан Туфан
|8′
|24′
Альфред Финнбогасон
Арнор Сигурдссон
|36′
Арнор Траустасон
|63′
Арнор Траустасон
Хердюр Магнуссен
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
|81′
Окай Йокушлу
|82′
|84′
Колбейн Сигторссон
|85′
Ари Скуласон
Микаэль Андерсон
Хакан Чалханоглу
Каан Айхан
|87′
Дженгиз Ундер
|90′+1′
Зеки Челик
|90′+4′
Зеки Челик
Омер Байрам
|90′+4′
Турция
Расстановка 4‑3‑3
12
Гюнок
19
Байрам
15
Демирал
4
Сёюнджю
13
Мераш
8
Йокушлу
14
Текдемир
6
Туфан
22
Айхан
17
Йылмаз
11
Языджи
1
Халльдоурссон
4
Паульссон
14
Арнасон
6
Сигурдссон
17
Андерсон
22
Бёдварссон
10
Сигурдссон
8
Бьярнасон
18
Магнуссон
9
Сигторссон
15
Сигурдссон
Исландия
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты сборной Турции в домашнем матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с исландцами. Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле на стадионе "Али Сами Йен", завершилась со счетом 0:0. Этот результат гарантировал подопечным Шенола Гюнеша выступление на чемпионате Европы-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Турции удержала ничью в матче с Исландией и квалифицировалась на Евро-2020
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:07
Турция — Исландия. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 ноября 2019 года
LiveSport.ru12 ноября в 21:00
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Армия и оружие
Ядерный блицкриг: СССР хотел взять Францию за неделю
План был донельзя прост: начать наступление из Чехословакии, пройти через южную Германию, пересечь Рейн и въехать в южную часть Франции.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера
Два сапера погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Балаклее Харьковской области на Украине.
Экономика
На Кубани зарплата бюджетников увеличится на 3,8% в 2020 году
Вице-губернатор Игорь Галась сообщил, что доходы региональной казны в 2020 году составят 282,6 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 228,2 млрд рублей, — передают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Шоу-бизнес
Лобода неожиданно показала беременный живот
Известная певица Светлана Лобода опубликовала необычное фото, на котором она изображена с огромным животом, явно свидетельствующим о последних месяцах беременности.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Наука
Тормозящий активность мозга белок продлил жизнь людям
Ученые из Гарвардского университета выяснили, что тормозящий активность мозга белок продлил жизнь людям.
Происшествия
Школьный микроавтобус слетел в кювет во Владимирской области
От удара микроавтобус слетел в кювет и перевернулся. По имеющимся данным, в «Газели» находились восемь учащихся МБОУ «Иванищевская СОШ».
Политика
Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Армия и оружие
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ
Один из ключевых руководителей «Исламского государства»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани задержан недалеко от Киева, сообщили в Службе безопасности Украины.
Музыка
Little Big опубликовали новый музыкальный клип
Эпатажная музыкальная группа Little Big опубликовала на своем аккаунте в Youtube клип на новую песню "GO BANANAS".
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Армия и оружие
СМИ сообщили о потерях украинских боевиков в Донбассе
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Армия и оружие
Танковый батальон Северного флота перевооружен на танки Т-80БВМ
Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальон отдельной мотострелковой бригады флота полностью перевооружился на танки Т-80БВМ.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» отработали новые формы военных действий
"В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу, не уточняя детали.
Политика
Россия и Литва обменялись шпионами
Моисеенко и Филипченко были помилованы ранее в пятницу, 15 ноября, указом президента Литвы Гитанаса Науседы.
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.