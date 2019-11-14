Футбол
ProstoProSportСборная Турции сыграла вничью с исландцами и вышла на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Озан Туфан
|8′
|24′
Альфред Финнбогасон
Арнор Сигурдссон
|36′
Арнор Траустасон
|63′
Арнор Траустасон
Хердюр Магнуссен
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
|81′
Окай Йокушлу
|82′
|84′
Колбейн Сигторссон
|85′
Ари Скуласон
Микаэль Андерсон
Хакан Чалханоглу
Каан Айхан
|87′
Дженгиз Ундер
|90′+1′
Зеки Челик
|90′+4′
Зеки Челик
Омер Байрам
|90′+4′
Турция
Расстановка 4‑3‑3
12
Гюнок
19
Байрам
15
Демирал
4
Сёюнджю
13
Мераш
8
Йокушлу
14
Текдемир
6
Туфан
22
Айхан
17
Йылмаз
11
Языджи
1
Халльдоурссон
4
Паульссон
14
Арнасон
6
Сигурдссон
17
Андерсон
22
Бёдварссон
10
Сигурдссон
8
Бьярнасон
18
Магнуссон
9
Сигторссон
15
Сигурдссон
Исландия
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты сборной Турции в домашнем матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с исландцами. Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле на стадионе "Али Сами Йен", завершилась со счетом 0:0. Этот результат гарантировал подопечным Шенола Гюнеша выступление на чемпионате Европы-2020.
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Сборная Турции удержала ничью в матче с Исландией и квалифицировалась на Евро-2020
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:07
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