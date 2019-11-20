Футбол
ЧемпионатСборная Уэльса вышла на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
Аарон Рэмзи
|15′
Аарон Рэмзи
|47′
Джозефф Моррелл
Итан Ампаду
|50′
|60′
Адам Надь
Истван Ковач
|66′
Мате Паткаи
|71′
Истван Ковач
Том Локьер
|72′
|72′
Балаж Джуджак
Роланд Варга
|83′
Роланд Шаллаи
Филип Холендер
Дэниел Джеймс
|88′
Гарет Бэйл
Харри Уилсон
|88′
Уэльс
Расстановка 4‑5‑1
1
Хеннеси
14
Робертс
16
Локьер
5
Мифем
4
Дэвис
10
Рэмзи
2 ×
15
Ампаду
8
Уилсон
7
Аллен
20
Джеймс
13
Мур
1
Гулачи
14
Ловренчич
5
Барат
2
Ланг
3
Надь
17
Варга
16
Паткаи
10
Собослаи
15
Ковач
23
Холендер
9
Салаи
Венгрия
Расстановка 4‑5‑1
В другом матче группы Е отбора Евро-2020 сборная Словакии принимала Азербайджан. Игра, прошедшая на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, сборная Уэльса заняла 2-е место в турнирной таблице группы Е и вышла в финальную стадию Евро-2020.
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