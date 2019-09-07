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РИА НовостиРИА НовостиСборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020

Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы В, прошедшая в субботу в Вильнюсе, завершилась победой украинцев со счетом 3:0. Голы забили Александр Зинченко (7-я минута), Марлос (27) и Руслан Малиновский (61).
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Сборная Украины на выезде разгромила Литву в матче отбора Евро-2020

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