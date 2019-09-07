Футбол
РИА НовостиСборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020
Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы В, прошедшая в субботу в Вильнюсе, завершилась победой украинцев со счетом 3:0. Голы забили Александр Зинченко (7-я минута), Марлос (27) и Руслан Малиновский (61).
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Российская газета 12:48
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Спорт-Экспресс 13:42
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Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
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РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Здоровье
Врачи назвали 8 причин для начала приема яблочного уксуса
Врачи назвали 8 причин, согласно которым стоит начать принимать данное средство.
Актуальные Новости 13:50
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
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Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
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HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
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Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
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Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
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В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M
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Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
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МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
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Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
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