Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы В, прошедшая в субботу в Вильнюсе, завершилась победой украинцев со счетом 3:0. Голы забили Александр Зинченко (7-я минута), Марлос (27) и Руслан Малиновский (61).

Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020

Происшествия На главу ЦИК Эллу Памфилову накануне выборов совершено нападение Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что накануне выборов в Московскую городскую Думу на дом Эллы Памфиловой, занимающей пост Главы Центральной избирательной комиссии, было совершено разбойное нападение.

Политика Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Футбол Манчини прокомментировал инцидент между Бонуччи и форвардом «Сочи» Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини предупредил капитана команды защитника Леонардо Бонуччи после инцидента, который произошел в матче отборочного раунда Евро-2020 с Арменией (3:1).

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.

Финансы Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Здоровье Врачи назвали 8 причин для начала приема яблочного уксуса Врачи назвали 8 причин, согласно которым стоит начать принимать данное средство.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Политика Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Политика Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.

Политика Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.

Авто В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M Новые BMW X3 M и BMW X4 М предлагаются российским покупателям в версиях Competition с практически максимальным оснащением.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.