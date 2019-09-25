По правилам жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2020 года, сборные Украины и России не смогут встретиться в групповом этапе. Следовательно, украинская сборная не попадет в группу В, три матча которой будут проведены в Петербурге.

Сборная Украины не сыграет в групповом этапе ЧЕ-2020 в Петербурге

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