Футбол

МК-СпортМК-СпортСборная Украины не сыграет в групповом этапе ЧЕ-2020 в Петербурге

По правилам жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2020 года, сборные Украины и России не смогут встретиться в групповом этапе. Следовательно, украинская сборная не попадет в группу В, три матча которой будут проведены в Петербурге.
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