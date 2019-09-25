Футбол
МК-СпортСборная Украины не сыграет в групповом этапе ЧЕ-2020 в Петербурге
По правилам жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2020 года, сборные Украины и России не смогут встретиться в групповом этапе. Следовательно, украинская сборная не попадет в группу В, три матча которой будут проведены в Петербурге.
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о лайке генерального директора клуба Томаса Цорна под постом, в котором специалиста сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
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RT на русском 11:19
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В Россию поступает компактный смартфон Palm PVG100
Новые компактные смартфоны Palm поступят в продажу в России уже с октября нынешнего года. Такие данные озвучили представители марки.
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В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В США предложили опасный способ перехвата ракет «Циркон»
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Футбол
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Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации
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