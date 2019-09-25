По правилам жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2020 года, сборные Украины и России не смогут встретиться в групповом этапе. Следовательно, украинская сборная не попадет в группу В, три матча которой будут проведены в Петербурге.

Сборная Украины не сыграет в групповом этапе ЧЕ-2020 в Петербурге

Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.

Гаджеты Google Play Pass откроет доступ к 350 играм за 5 долларов в месяц Новая служба Google Play Pass предоставляет пользователям онлайн-магазина возможность получить доступ к 350 играм по платной подписке.

Энергетика США ждут больше российского газа в Европе Таков прогноз Минэнерго страны до 2050 года ЕС, вопреки собственным планам, к 2050 году увеличит как потребление газа, так и зависимость от его поставок из России, следует из ежегодного прогноза Минэнерго США (EIA).

Политика В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом "Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Транспорт Московский метрополитен опроверг сообщения о возгорании в поезде На Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, где была найдена неисправность, возгорания не было, угрозы безопасности пассажиров нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

Происшествия Судно с российскими моряками село на мель в Швеции Грузовое судно BalticCarrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции. Об этом сообщил местный телеканал SVT.

Шоу-бизнес Пугачева нарисовала портрет своей дочери Лизы В интернете появилось видео, где российская певица Алла Пугачева нарисовала портрет дочери Лизы.

Происшествия Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.

Общество Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Шоу-бизнес Лобода рассказала Собчак о романе с солистом Rammstein Певица Светлана Лобода дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала об отношениях с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Экономика В Ленобласти начнут строительство Балтийского вагоноремонтного завода В деревне Захонье в Волосовском районе сегодня пройдет закладка первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода.

Космос Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Политика Сообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы Американские фондовые индексы очень чувствительно отреагировали на сообщения о возможном импичменте президента США Дональда Трампа.

Происшествия Две боевые машины разбились при десантировании на учении «Центр-2019» Боевые машины были десантированы в ходе одного из эпизодов масштабного учения «Центр-2019», проходившего под Оренбургом.

Общество Названы продукты, замедляющие старение Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.