Футбол
МК-СпортСборная Украины не сыграет в групповом этапе ЧЕ-2020 в Петербурге
По правилам жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2020 года, сборные Украины и России не смогут встретиться в групповом этапе. Следовательно, украинская сборная не попадет в группу В, три матча которой будут проведены в Петербурге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Шоу-бизнес
Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом
Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.
Srnsk 12:27
Гаджеты
Google Play Pass откроет доступ к 350 играм за 5 долларов в месяц
Новая служба Google Play Pass предоставляет пользователям онлайн-магазина возможность получить доступ к 350 играм по платной подписке.
Актуальные Новости вчера в 04:59
Энергетика
США ждут больше российского газа в Европе
Таков прогноз Минэнерго страны до 2050 года ЕС, вопреки собственным планам, к 2050 году увеличит как потребление газа, так и зависимость от его поставок из России, следует из ежегодного прогноза Минэнерго США (EIA).
Коммерсантъ 13:52
Политика
В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом
"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
ИА Новороссия 14:49
Транспорт
Московский метрополитен опроверг сообщения о возгорании в поезде
На Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, где была найдена неисправность, возгорания не было, угрозы безопасности пассажиров нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
РИА Новости 16:20
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия вчера в 03:19
Происшествия
Судно с российскими моряками село на мель в Швеции
Грузовое судно BalticCarrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции. Об этом сообщил местный телеканал SVT.
Вечерняя Москва 04:52
Общество
Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе
На видео невеста трогательно плачет, обнимая отца.
REGNUM 13:13
Шоу-бизнес
Пугачева нарисовала портрет своей дочери Лизы
В интернете появилось видео, где российская певица Алла Пугачева нарисовала портрет дочери Лизы.
VSE42.RU 00:20
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек
Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.
BFM.ru 13:49
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем
Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru 06:42
Футбол
«Валенсия» и «Хетафе» забили 6 голов, Черышев на поле не вышел
Sportbox.RU 15:55
Футбол
У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
Sport24.ru 14:36
Общество
Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной
Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.
REGNUM 13:46
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Лобода рассказала Собчак о романе с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала об отношениях с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Телеканал 360° 13:24
Экономика
В Ленобласти начнут строительство Балтийского вагоноремонтного завода
В деревне Захонье в Волосовском районе сегодня пройдет закладка первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода.
Online47.ru 03:39
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Политика
Сообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы
Американские фондовые индексы очень чувствительно отреагировали на сообщения о возможном импичменте президента США Дональда Трампа.
Наша версия 08:04
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учении «Центр-2019»
Боевые машины были десантированы в ходе одного из эпизодов масштабного учения «Центр-2019», проходившего под Оренбургом.
Вечерний курьер 23 сентября в 01:17
Общество
Названы продукты, замедляющие старение
Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
ФАН 22 сентября в 20:14
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44