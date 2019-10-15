В матче 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды.

Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

Армия и оружие Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока Турция непреднамеренно подарила президенту России Владимиру Путину стратегическую победу на Ближнем Востоке, сделав его хозяином региона, пишет деловое агентство Bloomberg.

Политика Демократы в США призвали жестко противостоять России США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.

Политика «Растущая сверхдержава Ближнего Востока»: западные СМИ о визите Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби Западные и, в первую очередь, американские СМИ в основном критикуют американского лидера за этот вывод войск, который фактически, по крайней мере, так считают противники Трампа в США, отдал Сирию и, не исключено, весь Ближний Восток России на блюдечке с голубой каемочкой.

Политика Росгвардию проверят на полиграфе Устанавливается обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием детектора лжи, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии.

Политика На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Гаджеты Молодёжный смартфон Honor 20 Lite стал доступен для предзаказа О появлении молодежной модели сообщалось ранее, но тогда предполагалось, что смартфон получит название Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Экономика Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Экономика Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.

Политика Кремль начал обсуждать идею создания «зеленой» партии Администрация президента России начала обсуждать идею создания новой партии, которая занималась бы экологическими проблемами, сообщает РБК со ссылкой на источники.