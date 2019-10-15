В матче 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды.

Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

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