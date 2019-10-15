Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
В матче 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды.
Читать в источнике
Комментировать94

Подробнее о событии

«Обыграли Шотландию и всем рассказывают, что возьмут Евро». Украинец троллит сборную России

Sport24.ruвчера в 08:45

Украина победила Португалию и досрочно вышла на Евро-2020. Три гола, удаление, пенальти и «юбилей» Роналду. Видео

Матч ТВ14 октября в 14:28

Украина заговорила языком Шевченко с итальянским акцентом

Спорт день за днемвчера в 04:57

Сборная Украины обыграла Португалию и вышла в финальную стадию Евро-2020

Sportbox.RU14 октября в 16:38

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2020

Советский спорт14 октября в 16:37

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы по футболу

Чемпионат14 октября в 16:50

Россия vs Украина: мы лучше за счет тренера. Черчесов превосходит Шевченко

Спорт-Экспрессвчера в 06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

Известия вчера в 08:42
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Известия вчера в 21:41
Происшествия

Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Политика

Песков оценил исполненный в Саудовской Аравии российский гимн

РЕН ТВ 05:47
Шоу-бизнес

Супермодель Миранда Керр назвала пол и имя своего третьего ребенка

Малыш появился на свет несколько дней назад. Миранда Керр и ее супруг Эван Шпигель впервые стали родителями полтора года назад.
Passion.ru 06:07
Происшествия

Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском

Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес

Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне

19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру 14 октября в 11:47
Политика

У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Технологии

Осенью Sony запустит свой новый 360-градусный аудиоформат

Sony объявила, что её новая технология 360 Reality Audio будет запущена в конце осени благодаря сотрудничеству с несколькими партнёрами.
3DNews 05:15
Происшествия

В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке

Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
Российская газета 04:50
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Единоборства

Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева

Sportbox.RU вчера в 18:10
Политика

Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины.
РИА Новости 06:27
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Шоу-бизнес

Волочкова опубликовала свадебный снимок с Басковым

Балерина опубликовала в своем микроблоге Instagram свадебный снимок с Николаем Басковым.
OAnews 05:46
Политика

США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ

США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
РИА Новости 01:48
Здоровье

Врачи рассказали, о чем предупреждает «ком в горле»

Врач и телеведущий Сергей Агапкин советует всем, кого преследует это дискомфортное ощущение, обратиться в больницу и пройти фиброгастродуоденоскопию.
Вечерний курьер 06:09
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Политика

В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Известия 05:54
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика

Как ФНС действовала в деле «Ладоги»

ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг

Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
Инфорос 04:47
Политика

В Кремле не планируют создавать «зеленую» партию

Кроме создания новой партии, добавили в РБК, возможно включение экологической повестки в программы "Единой России" и "Справедливой России".
Вести.Ru 05:55
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Общество

Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире

Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Газета.Ru 06:39
Происшествия

Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей

Lenta.ru вчера в 14:45
Происшествия

В Красноярске один из подозреваемых в смертельном избиении раскаялся

REGNUM 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное