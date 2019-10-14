Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСборная Украины переиграла Португалию и вышла на Евро-2020

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
У украинцев отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. У португальцев с пенальти забил Криштиану Роналду. Подопечные Андрея Шевченко, набрав 19 очков, выходят на Евро-2020 с первого места в группе B.
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