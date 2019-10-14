У украинцев отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. У португальцев с пенальти забил Криштиану Роналду. Подопечные Андрея Шевченко, набрав 19 очков, выходят на Евро-2020 с первого места в группе B.

Сборная Украины переиграла Португалию и вышла на Евро-2020

Политика В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Общество Россиянам пообещали теплый ноябрь В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.

Здоровье В Кузбассе построят вертолётные площадки для санавиации Первые вертолётные площадки для санавиации в Кемеровской области оборудуют в трёх крупных медицинских центрах к концу 2020 года.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Здоровье Специалисты рассказали о правилах питания на работе В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.

Здоровье Электронные сигареты могут признать менее вредными У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы Семья популярной актрисы из первых уст подтверждает, что Настя действительно проходит лечение от некой болезни.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.

Общество Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».

Общество В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Политика Демократы в США призвали жестко противостоять России США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.

Происшествия До 40 выросло число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 40 человек, 16 числятся пропавшими без вести.

Армия и оружие Украина сообщила о гибели двух военных из-за обстрела в Донбассе Позиции ВС Украины в Донбассе 26 раз за сутки подвергли обстрелу, двое украинских военнослужащих погибли, говорится на странице операции Объединенных сил Украины в Facebook.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.